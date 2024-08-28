Apple обновляет AirPods Pro

Apple готовится к выпуску новых AirPods Pro (3-го поколения), которые будут обладать "намного лучшим" активным шумоподавлением. Об этом сообщает 9to5Mac, ссылаясь на слова известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Гурмана, улучшения в новой версии AirPods Pro будут связаны в первую очередь с программным обеспечением и обработкой звука, а не с изменениями в дизайне. Это может включать в себя обновления функции "цифрового ANC", что позволит наушникам более эффективно блокировать посторонние звуки.

Помимо этого, Apple также планирует внедрить функцию шумоподавления в одну из версий AirPods 4, которые будут анонсированы на специальном мероприятии "It's glowtime" 9 сентября. Это мероприятие также станет местом для анонса других новых продуктов и аксессуаров компании вроде Apple Watch.

В 9to5Mac считают, что даже это минорное улучшение способствует высоким продажам AirPods Pro 3. В издании также выразили надежду на то, что программные улучшения AirPods Pro 3 могут появиться в больших наушниках AirPods Max.

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