Самые мощные и недорогие смартфоны августа

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили топ мощных субфлагманских Android-смартфонов августа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым мощным в этом сегменте был назван смартфон OnePlus Ace 3V, который в среднем набирает 1,42 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 3. Второе и третье места разделили Realme GT Neo6 SE (1,38 млн) на чипе Snapdragon 7+ Gen 3 и Redmi K70E (1,32 млн) на базе MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

За ними следуют Realme GT Neo5 SE (1,14 млн) и Redmi Note 12 Turbo (1,12 млн), оснащенные процессором Snapdragon 7+ Gen 2. С шестого по восьмое места расположились iQOO Z8 (967 тыс.), iQOO Neo7 SE (965 тыс.) с процессором Dimensity 8200 и OnePlus Ace Racing Edition (885 тыс.) на базе Dimensity 8100-Max.

Замыкают топ Redmi Note 12T Pro на Dimensity 8200, который в среднем набирает в бенчмарке 878 тыс. баллов, и Oppo K10 5G (840 тыс.) с процессором Dimensity 8000-Max.

Отмечается, что в топ вошли устройства, официально представленные на китайском рынке, а исследование проводилось с 1 по 31 августа 2024 года.

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