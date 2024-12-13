Компания Huawei представила новый складной смартфон и другие флагманские устройства на презентации в Дубае

12 декабря на презентации в Дубае Huawei Consumer Business Group (CBG) представила несколько новых продуктов, включая складной смартфон HUAWEI Mate X6, смартфоны серии HUAWEI nova 13, наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 и HUAWEI FreeClip в новом цвете Розовое золото, а также планшет HUAWEI MatePad 11,5. Инновационные технологии и новые продукты олицетворяют стремление компании Huawei к непрерывному развитию и желание предоставлять пользователям качественные устройства.

Смартфон HUAWEI Mate X6: новое слово в отрасли складных смартфонов

Новое поколение складного смартфона серии Mate HUAWEI Mate X6 оснащено камерой для ультрареалистичной съемки, тонким, но прочным корпусом и инновационными возможностями многозадачности.

Звездное орбитальное кольцо модуля камеры смартфона HUAWEI Mate X6 вдохновлено орбитами планет и символизирует бесконечные возможности будущего. Темно-серое цветовое решение отсылает к особой текстуре в стиле космической туманности, приятной на ощупь и изготовленной с применением 3D-печати на микро- и наноуровне и использованием инновационного стекловолоконного материала. Смартфон HUAWEI Mate X6 также представлен в красном и черном цветах.

Модуль камеры смартфона состоит из нового объектива для ультрареалистичной съемки с поддержкой 1,5 млн спектральных каналов, объектива 50 МП с 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой, ультраширокоугольного объектива 40 МП и телеобъектива с поддержкой макросъемки 48 МП, выводя фотосъемку с помощью складных смартфонов на новый уровень.

Серия HUAWEI nova 13: уникальные возможности для портретной съемки и новое покрытие корпуса

Новые смартфоны серии HUAWEI nova 13 отличаются несколькими интересными нововведениями: они имеют геометричную текстуру, поддерживают усовершенствованные возможности зума на фронтальной камере с разным фокусным расстоянием и технологии на базе искусственного интеллекта. Как и устройства серии HUAWEI nova предыдущих поколений, смартфоны предлагают молодым пользователям передовые технологии и современный уникальный дизайн.

Дизайн смартфонов серии HUAWEI nova 13 вдохновлен клетчатым орнаментом, используемым в одежде и аксессуарах. Особая текстура изготовлена с использованием передовых технологий на наноуровне и символизирует стремление к разработке смелых стилистических решений и новых способов производства. Геометрия в оформлении создает иллюзию движения. В линейке представлен новый уникальный цвет - Дымчатый зеленый, а также уже хорошо знакомые цвета: черный и белый.

Главная особенность камер смартфона HUAWEI nova 13 - реализация уникальной технологии зума с разным фокусным расстоянием как на основной, так и на фронтальной камерах. Благодаря ей портретные снимки стали еще более объемными и реалистичными. В смартфоне HUAWEI nova 13 Pro представлена усовершенствованная камера 50 МП с регулируемой диафрагмой (f/1.4-f/4.0), которая автоматически выбирает необходимое значение в зависимости от условий съемки.

Технология XD Portrait Engine собственной разработки Huawei позволяет оптимизировать качество фотографий сразу по нескольким параметрам - формам, текстуре, свету, цвету и размытию. В смартфонах этой серии впервые представлена функция выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе искусственного интеллекта. Сделав серию похожих портретных фотографий, пользователи могут выбрать на них лучшее выражение лица.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4: первые TWS-наушники с поддержкой технологии HUAWEI SOUND

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 стали закономерным продолжением линейки флагманских беспроводных наушников Huawei. Это первые наушники с поддержкой технологии HUAWEI SOUND, что означает, что устройство поддерживает воспроизведение звука без потерь и улучшенные возможности шумоподавления, обладая усовершенствованной конструкцией.

Высочайшее качество звука также обеспечивается благодаря использованию двух динамических излучателей, за счет которых низкие частоты звучат глубоко и насыщенно, а высокие - чисто и пронзительно.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 поддерживают передачу звука без потерь на сверхвысокой скорости 2,3 Мбит/с, что является значительным улучшением по сравнению с показателем 1,5 Мбит, обеспечиваемым наушниками предыдущего поколения. Также устройство поддерживает кодек L2HC 4.0 собственной разработки Huawei, гарантирующий передачу звука высокого качества по Bluetooth без потерь и сжатия в диапазоне 48 кГц/24 бит. Два динамических излучателя наушников в сочетании с технологией цифрового преобразования позволяют пользователям насладиться широким диапазоном звука, который полностью погрузит их в прослушиваемый или просматриваемый контент.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 - это еще и высокое качество звука во время вызовов, ведь они устраняют до 100 дБ посторонних шумов с помощью алгоритма шумоподавления Huawei на базе искусственного интеллекта, системы из трех микрофонов и датчика костной проводимости.

Наушники HUAWEI FreeClip: теперь в цвете Розовое золото

Наушники HUAWEI FreeClip - это идеальный пример сочетания передовых технологий с новейшими концепциями дизайна носимых устройств. В их конструкции используется эластичный коннектор (C-Bridge Design).Используя эффект запоминания формы, он подстраивается под изгиб уха пользователя, обеспечивая комфортную посадку.

Новый цвет наушников HUAWEI FreeClip Розовое золото выглядит нежно и утонченно.

Помимо изменений во внешнем виде, наушники HUAWEI FreeClip также получили такие функции, как динамический алгоритм регулировки низких частот, управление движением головы и уведомления о падении. Если наушник соскользнет с уха, в нем прозвучит сигнал, а также отобразится уведомление на смартфоне. Теперь пользователи могут заниматься активностями любой интенсивности и не беспокоиться о том, что наушник потеряется.