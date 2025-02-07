Новый Samsung оказался намного быстрее iPhone 16 Pro Max

Авторы YouTube-канала PhoneBuff провели сравнительный тест скорости работы флагманских смартфонов iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra с помощью роботизированной руки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, с тестом на скорость работы и запуска приложений новый Samsung Galaxy S25 Ultra справился за 3 минуты и 7 секунд, в то время как iPhone 16 Pro Max на эти же действия потребовалось 3 минуты и 21 секунда. Таким образом, Galaxy S25 Ultra на 7% быстрее.

Кроме того, в ряде задач флагман Samsung оказался быстрее на несколько процентов, а в обработке фото и видео - значительно. При этом даже в играх, где обычно доминирует iPhone, Samsung показал лучшие результаты, хотя разрыв оказался незначительным.

За производительность iPhone 16 Pro Max отвечает фирменный чип Apple A18 Pro, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy S25 Ultra в свою очередь предлагает Snapdragon 8 Elite for Galaxy, который отличается от базовой версии разогнанными ядрами, и 12 или 16 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации.