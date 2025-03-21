Huawei представила уникальную технологию переворачивания страниц

Китайская корпорация Huawei отчиталась о создании технологии, позволяющей перелистывать страницы в электронных книгах и смартфонах взглядом. На это обратило внимание издание Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Технология опирается на фронтальную камеру, встроенную в экран смартфонов и прочих гаджетов. Во время чтения - в конце каждой страницы - пользователю нужно поднять взгляд на камеру. Это заметит специальный алгоритм и даст команду приложению, в котором открыта книга, перевернуть страницу на следующую. В компании отметили, что функция позволяет читать книги, почти не используя рук.

Опцию переворачивания страниц взглядом представили на основе складного смартфона Huawei Pura X, анонс которого состоялся 20 марта. В корпорации отметили, что технология работает при поддержке большой языковой модели (LLM) искусственного интеллекта Pungu. Порядок работы функции показали в приложении Huawei Books.

Складной Huawei Pura X получил соотношение сторон 16:10 - по форме он ближе к планшету, чем к телефону. Основной экран имеет размер 6,3 дюйма, внешний дисплей - 3,5 дюйма. Гаджет получил процессор собственной разработки Huawei, камеру с объективами 50 и 40 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4720 миллиампер-часов. Стоимость Pura X составит 7499 юаней.