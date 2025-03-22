Новые и мощные видеокарты Nvidia стали дешевле

Компания Nvidia официально снизила цены на новейшие видеокарты GeForce RTX 50-й серии в Европе. Об этом сообщает портал VideoCardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, рекомендованные цены на новейшие видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии в Европе продемонстрировали снижение на фоне укрепления евро относительно доллара. В среднем стоимость устройств снизилась на 4%.

Например, в Германии линейка продается теперь по следующим ценам: GeForce RTX 5090 - €2229 (-4,3%), RTX 5080 - €1119 (-4,3%), RTX 5070 Ti - €879 (цена осталась без изменений), RTX 5070 - €619 (-4,6%).

Отмечается, что курс доллара относительно евро снизился на 3,9%, что непосредственно повлияло на перерасчет рекомендованных цен на видеокарты.

При этом, несмотря на снижение цен, доступность продукции осталась ограниченной: в магазинах практически отсутствуют модели по рекомендованным ценам. Это объясняется тем, что Nvidia не увеличила объемы поставок устройств RTX 50-й серии, а доступные на рынке видеокарты поступили еще из первых партий.