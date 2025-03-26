Макет сверхтонкого iPhone 17 Air показали на фото

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице фотографии макета iPhone 17 Air, созданного на основе утекших чертежей с использованием 3D-принтера, и показал его толщину в сравнении с монетой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно многочисленным утечкам, iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple. Толщина его корпуса составит всего 5,5 мм, а длина и ширина устройства будут соответствовать старшей модели, iPhone 17 Pro Max, и составят приблизительно 163 мм и 77,6 мм соответственно. При этом смартфон оснастят 6,9-дюймовым дисплеем с узкой рамкой.

iPhone 17 Air приписывают чип Apple A19 и одну камеру с разрешением 48 Мп, моно-динамик, а также поддержку eSIM - поддержки привычных физических SIM-карт в устройстве не будет. Несмотря на использование тонкого корпуса, новинка обеспечит длительное время автономной работы.

Цена устройства, по слухам, составит от $900 до $1300 в США. Презентация сверхтонкого iPhone 17 Air ожидается вместе с тремя другими моделями в сентябре 2025 года.