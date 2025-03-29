Раскрыт дизайн дешевой «раскладушки» Samsung

Инсайдер OnLeaks совместно с порталом SammyGuru опубликовал качественные рендеры готовящегося к выходу удешевленного складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7 FE.

Как передает Day.Az, согласно опубликованным данным, Galaxy Z Flip7 FE будет внешне напоминать Galaxy Z Flip7, но с небольшими отличиями. Новинка предложит внешний дисплей диагональю 3,4 дюйма и внутренний 6,7-дюймовый складной экран.

Для сравнения, экраны Galaxy Z Flip7 будут чуть больше - 3,6 и 6,8 дюйма соответственно. Габариты Galaxy Z Flip7 FE составят 165,1x71,7x7,4 мм, что делает его компактнее Galaxy Z Flip7 (166,6x75,2x6,9 мм) и близким к размерам Galaxy Z Flip6.

Технические характеристики Galaxy Z Flip7 FE пока не подтверждены. По слухам, новинка получит фирменный процессор Exynos 2400e. Это упрощенная версия Exynos 2400, который также используется в Galaxy S24 FE.

Когда будет представлен складной Samsung Galaxy Z Flip7 FE, неизвестно. Не исключено, что этот смартфон вместе с флагманскими Galaxy Z Flip7 и Fold7 покажут летом на презентации Galaxy Unpacked.