В Японии разработали дроны-молниеотводы

Японская телекоммуникационная корпорация Nippon Telegraph and Telephone (NTT) объявила о разработке, как утверждается, первой в мире системы индукции и управления молниями с использованием летающих дронов. После успешных испытаний, проведенных ранее в этом году, компания надеется, что сети таких дронов смогут быть развернуты в городах и рядом с ключевыми объектами инфраструктуры в качестве превентивной меры защиты. Об этом сообщает издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным NTT, ущерб от ударов молнии в Японии ежегодно составляет от 100 до 200 миллиардов иен (до $1,4 млрд), не считая человеческих потерь. Традиционные молниеотводы не всегда обеспечивают достаточно широкую зону покрытия или сложны в установке на определенных объектах, например, ветряных турбинах.

Учитывая эти проблемы, NTT приступила к экспериментам по использованию дронов для предотвращения ущерба от молний. Система основана на мониторинге наземного оборудования для оценки грозовой опасности. При приближении грозовых туч и фиксации колебаний электрического поля в воздух поднимается группа специальных дронов.

Эти дроны не являются "камикадзе" - они оснащены грозозащитной клеткой и присоединены к заземляющему проводу. В ходе тестового полета 13 декабря 2024 года дрон был поднят на высоту 300 метров для перехвата приближающейся грозы. NTT заявляет, что в ходе этого эксперимента был зафиксирован мощный электрический импульс, и компания достигла "первой в мире успешной индукции молнии с использованием дрона".

Несмотря на удар молнии, дрон смог продолжить полет благодаря защитной клетке (хотя его части и оплавились). NTT подчеркивает, что способность дрона оставаться в воздухе после разряда является ключевой. Перед этим полевым испытанием дроны успешно выдерживали разряды до 150 000 ампер в лабораторных условиях.

NTT намерена продолжить совершенствование своей системы. В планах - повышение точности прогнозирования местоположения разрядов, а также исследования возможности накопления безопасно отведенной энергии молнии.