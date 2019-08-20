Исследователи не так часто заявляют о нахождении новых органов. Между тем группа учёных из Каролинского института, Швеция, сделала именно это. Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли. Открытие поможет разработать эффективные болеутоляющие средства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно данным учёных, почти каждый пятый житель Земли испытывает постоянную боль. Она немало выматывает человека, поэтому специалисты разрабатывают новые обезболивающие препараты.

Но у боли есть и положительная сторона. Она помогает людям защититься от серьёзных повреждений. Например, человек, который не испытывает боль, может взять в руку горячий предмет и получить ожоги. Боль же помогает избежать таких ситуаций.

Точная схема этой почти универсальной реакции на источник боли - отдёрнуть руку от горячего предмета - до конца не изучена. Недавно же специалисты нашли важную часть головоломки: ранее неизвестный орган у мышей. Его окрестили ноцицептивный (болевой) глионейронный комплекс.

Найденная структура состоит из сети глиальных клеток. Последние окружают и поддерживают нервные клетки организма.

В недавно найденном органе глиальные клетки образуют сетчатую структуру между наружным и внутренним слоями кожи с нитевидными выступами, которые простираются в наружный слой кожи.

По всей видимости, эта структура играет ключевую роль в восприятии именно механической боли от уколов, порезов и других подобных повреждений. Ранее же считалось, что такой тип боли помогают воспринимать ноцицептивные волокна.

Шведские специалисты проверили функциональность этого органа, измеряя реакцию мышей на различные типы боли.

Когда эти клетки в органе были "выключены" при помощи редактирования генов, животные вполне обычно реагировали на дискомфорт, вызванный жарой или холодом, но реакция мышей на механическую боль была выражена слабо.

Полученные данные меняют представление учёных о том, как начинается и прогрессирует боль, по крайней мере, у мышей.

На сегодняшний день специалисты не могут сказать, имеется ли такой же орган у людей. Но, по словам старшего автора работы Патрика Эрнфорса (Patrik Ernfors) из Каролинского института, вероятность этого высока.

Если это окажется так, то открытие нового органа может помочь в лечении различных невропатических болевых расстройств. Например, поиск способов воздействия на эту клеточную сеть может принести пользу людям, которые страдают от аллодинии, состояния, при котором кожа становится настолько чувствительной, что даже лёгкое прикосновение может стать мучительным.

Теперь специалистам предстоит лучше изучить эти клетки и их функцию, а также роль, которую они могут играть в возникновении хронической боли.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science.

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