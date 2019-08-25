Названы самые вредные для организма привычки
Специалисты перечислили привычки, которые могут сильно навредить человеческому организму.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Канадские ученые доказали, что сидячий образ жизни провоцирует развитие рака кишечника, груди, легких и предстательной железы. Поэтому людям, работающим в офисе, необходимо делать физические упражнения и заниматься гимнастикой в перерывах.
Многие люди не подозревают, насколько сильно влияние потребления животных продуктов на организм. Ученые из Университета Южной Калифорнии доказали, что слишком частое употребление мясной и молочной продукции также приводит к раку. По данным специалистов, люди, в чьем рационе много белка животного происхождения, в четыре раза чаще страдают онкологией.
Результаты многочисленных исследований установили, что готовка на газовой плите несет серьезную опасность для здоровья, пишет портал "МедикФорум". В процессе сгорания природного газа выделяются вредные вещества, которые попадают на еду и в воздух, вызывая отравление организма.
Кроме того, врачи советуют избавиться от привычки играть в телефон или читать журналы, газеты, книги в туалете. При длительном засиживании на унитазе происходит нарушение кровообращения органов таза, что провоцирует развитие грыж и воспалительных процессов в кишечнике, а также увеличение и выпадение геморроидальных узлов.
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