Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила предупреждение в связи с ростом числа лиц, пристрастившихся в последнее время к электронным сигаретам. В частности, согласно данным ВОЗ эта пагубная привычка является серьезным источником опасности, и только в США около 200 человек заболели в результате курения электронных сигарет.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в частности, среди молодежи быстрыми темпами распространяется привычка использовать электронные сигареты, передает Day.Az.

"Иногда молодежь думает, что электронные сигареты менее вредны, нежели обычные. А некоторые считают это самым удобным способом, чтобы бросить курение табачных изделий. Нас самом деле это далеко не так: электронные сигареты, которые дороже классических табачных изделий, увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - сообщили в министерстве.

Врач Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава Латафат Дадашова отметила, что электронные сигареты делятся на содержащие никотин и без этого компонента. По словам врача, дым электронных сигарет наносит вред слизистой дыхательных путей и легких и уже в некоторых странах зарегистрированы весьма негативные последствия курения электронных сигарет.

Заведующий отделом Центра Тофиг Мусаев сообщил, что во всех случаях курение таких сигарет является источником опасности.

"Большей частью именно молодежь склонна к курению в закрытых помещениях, где запрещено курить сигареты. Но нужно учесть, что во многих случаях и электронные сигареты, и обычные производят одни и те же компании. С этой точки зрения, слова о безвредности электронных сигарет являются всего лишь маркетинговой политикой", - сказал Мусаев.

Напомним, что с первого декабря 2017 года, согласно Закону "Об ограничении пользования табачными изделиями", все виды кальянов и электронные сигареты приравниваются к табачным изделиям.

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