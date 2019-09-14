Главный внештатный онколог минздрава России Андрей Каприн перечислил основные факторы развития рака. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, развитие онкологических заболеваний может провоцировать курение, алкоголь, вирус папилломы и малоподвижный образ жизни.

Частое употребление красного мяса приводит к колоректальному раку. Алкоголь несет ответственность за рак печени и поджелудочной железы. Вирус папилломы приводит к раку шейки матки у женщин.

Он также подчеркнул, что рак на 15-20% зависит от генетики. Остальные 80% зависят от образа жизни.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!