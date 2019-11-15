Около 40-50% женщин хоть один раз в жизни перенесли острый цистит, 20-30% женщин испытывают рецидив в течение 3-4 месяцев после первого эпизода инфекции мочевых путей. Около 10% - 20% из них страдают рецидивирующим циститом в течение всей жизни. Диагноз "рецидивирующий цистит" подразумевает 2 обострения цистита в течение 6 месяцев или 3 обострения в течение года, что оказывает значительное влияние не только на качество жизни пациенток, но и большое социально-экономическое воздействие на общество в целом.

Цистит, особенно хронический - очень неудобная болезнь. Необходимость часто посещать туалет отнимает много времени, снижает работоспособность. Со временем становится причиной нервных расстройств - женщина не может ни о чем думать, кроме как о том, когда ей снова придется бежать в туалет. Исключаются из жизни дальние поездки, посещение театров, ресторанов, клубов, походы в гости...

Причины возникновения цистита у женщин. Широкая распространенность цистита у представителей "слабого пола" кроется в том, что мочеиспускательный канал женщины короткий. При несоблюдении личной гигиены, сниженном иммунитете и некоторых врожденных особенностях строения наружных половых органов вероятность заболевания циститом увеличивается в несколько раз. Большое значение в развитии и поддержании хронического цистита имеют атрофические процессы у женщин в постменопаузе. Циститы обычно вызывают так называемые условно-патогенные микроорганизмы - кишечная палочка и другие постоянные обитатели кишечника. Спровоцировать развитие цистита может любая медицинская манипуляция с введением инструментов в мочеиспускательный канал - забор мазков, катетеризация, цистоскопия.

Основные симптомы цистита. При цистите больные чувствуют боль при мочеиспускании, боль внизу живота, отдающаяся во внутреннюю поверхность бедер. Нередко беспокоят учащенные мочеиспускания, в редких случаях до 50 и более раз в сутки. У пациентов также может отмечаться появление крови в моче.

Методы лечения цистита. Лечение цистита - комплексное. Помимо приема уросептиков, необходимо также восстановить иммунитет, микрофлору организма. Натуральные уросептики из-за отсутствия побочных действий, а также возможности применения у детей и беременных стали весьма популярными среди врачей-урологов. Так, всем известная из народной медицины клюква, входящая в состав многих лечебных средств, является мощным природным уросептиком. Она снимает воспаление, обладает противомикробным и мочегонным действием. За счет этого инфекция не только уничтожается, но и вымывается из мочевого пузыря. Клюква повышает кислотность мочи, повышая эффект действия других противомикробных препаратов.

Как предупредить возникновение цистита? Прежде всего старайтесь не допускать переохлаждения организма, причем не только зимой, но и в другое время года. Не носите тесную одежду, способствующую застою кровообращения в малом тазу. Кроме того, необходимо всегда соблюдать правила личной гигиены, регулярно опорожнять мочевой пузырь и не допускать его переполнения. Самолечение цистита, лечение по рекомендации подруг - недопустимо! Неправильно пролеченный или недолеченный цистит может перейти в хронический процесс, пиелонефрит, который придется лечить всю жизнь.

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