Заболевания, которые можно подцепить в примерочной

Общественные места чаще всего являются местами, где распространяются инфекционные заболевания. Если после транспорта нужно дезинфицировать только руки, то как быть с примерочными, где люди оголяют большую часть тела? На самом деле, в магазинах можно подцепить гораздо больше заболеваний, чем мы все думаем. "Рамблер" рассказывает, что хранят в себе примерочные, передает Day.Az.

Платяная вошь

Этот паразит живет не в самих примерочных, а в магазинной одежде. Лапки этой вши долго не могут удерживаться на волосах, поэтому она перескакивает на человека. Опасность заключается в том, что обнаружить ее очень сложно: вши заползают в карманы, складки и швы. Кроме того, они очень маленького размера. Однако не всегда вошь передается человеку, который надел и снял одежду, но опасаться ее все-таки стоит. Укусы жатой вши вызывают зуд, жжение и чесотку. В некоторых случаях на пораженных местах появляется отек.

Чесотка

Чаще всего это заболевание передается через прикосновение. Поэтому, его можно подцепить, как и в примерочной, опираясь на стены, так и через одежду. Его опасность заключается в том, что распознать, где конкретно ей можно заразиться, невозможно. Поэтому в примерочных нужно быть максимально аккуратными. Чесотка может проявиться уже на второй день после заражения. Она вызывает сильный зуд, но большой опасности для человека не представляет.

Грибковые заболевания

Даже, если вы встаете в примерочной на ковер, он не спасет вас от грибковых заболеваний. Поэтому, если вы все-таки собрались мерить одежду без носков, обязательно обувайтесь прежде, чем поставить ногу на пол. Грибковые заболевания лечатся долго и тяжело, а заразиться ими очень просто. Болезнь поражает стопу и ногтевую пластину.