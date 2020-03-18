Названа неуязвимая перед раком группа крови

Врачи выяснили, обладатели какой группы крови реже всего болеют раком. Специалисты проанализировали данные из тысяч медицинских карт и нашли закономерность, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Оказывается, обладатели первой группы крови меньше всего подвержены раковым заболеваниям. При этом люди, в венах которых течет вторая группа крови могут снизить риск, если будут вести здоровый образ жизни. Однако, если люди с первой группой крови не откажутся от вредных привычек и излишеств в питании, они лишатся своего преимущества.