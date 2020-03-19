Чем опасны народные лекарственные средства

Некоторые способы и средства лечения различных недугов передаются из поколения в поколение, все знают с детства, что к ране нужно приложить подорожник, а ожог смазать маслом. Рассказываем, почему не стоит это делать, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Подорожник

Это растение распространено повсеместно, а о его целебных свойствах ходят легенды. Однако подорожник категорически нельзя прикладывать к грязной ране. Сначала нужно промыть рану, затем вымыть листья подорожника, измельчить так, чтобы они дали сок, а затем уже прикладывать получившуюся кашицу.

Масло

Лечение ожогов маслом - давняя российская традиция. Но ожоги заживают не благодаря, а вопреки. Все дело в том, что масло образует на поверхности кожи пленку, которая препятствует отведению тепла. В результате обожженные ткани не охлаждается, а ожог глубже проникает в кожу и медленнее заживает.

Крапива

Это растение помогает во многих случаях и хорошо работает в виде настоек и отваров. Однако некоторые народные целители заходят слишком далеко и рекомендуют применять крапиву наружно при радикулите, остеохондрозе и даже варикозном расширении вен. Они считают, что растение улучшает кровообращение. Однако на самом деле листья крапивы вызывают ожог на коже, а в некоторых случаях могут спровоцировать аллергическую реакцию.