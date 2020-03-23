Японское лекарство от коронавируса оказалось действеннее арбидола

Японский препарат фавипиравир эффективнее советского (российского) арбидола лечит коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее исследование китайских медиков опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании специалистов приняли участие 236 человек, оказавшиеся в условиях стационара с диагнозом COVID-19. В течение недели первая половина из них (116 человек) находилась на лечении, использующем, кроме привычных препаратов, фавипиравир, тогда как вторая (120) вместо него принимала арбидол.

В результате такого лечения на седьмые сутки частота выздоровления в первой группе составила 71,43 процента, а во второй - 55,86 процента. "У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир можно рассматривать как предпочтительное лекарство", - заключают авторы.

В марте французские ученые сообщили об успешных испытаниях лекарства против SARS-CoV-2.

В том же месяце представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что препарат против новых штаммов гриппа фавипиравир, производимый японской компанией Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавирусной инфекции.