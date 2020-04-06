Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом категория людей

Наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, наибольшую опасность коронавирусная инфекция может представлять для беременных женщин. Он подчеркнул, что детям и пожилым людям можно давать различные препараты против вируса, а для беременных трудно подобрать правильное лечение.

Специалист призвал оберегать будущих мам от инфекций, поскольку последствия заболевания отразятся на ребенке. "Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям", - сказал Зуев.