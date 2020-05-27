Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса

Ученые выяснили, что следы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в образцах мокроты и прочих выделений можно очень быстро и при этом безошибочно находить с помощью масс-спектрометров. Описание новой методики ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы использовали систему масс-спектроскопии, направленную на обнаружение максимального числа всевозможных белков. Более сфокусированные установки, нацеленные только на коронавирус, смогут быть еще чувствительнее", - пишут исследователи.

За последние месяцы ученые создали несколько вариантов систем, которые определяют следы нового коронавируса в образцах крови или выделений пациента. В основном они основываются на двух принципах: либо обнаруживают обрывки ДНК вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, либо ищут антитела к SARS-CoV-2.

У каждого из них есть преимущества и недостатки. В частности, благодаря ПЦР-тестам вирус можно обнаружить еще до того, как у человека начнут проявляться первые симптомы заражения, а антитела к коронавирусу позволяют оценить распространенность инфекции после того, как значительная часть ее носителей выздоровела или перенесла ее бессимптомно.

Физика против вируса

Группа российских биологов и физиков под руководством профессора Сколковского института науки и технологий Евгения Николаева создала альтернативу этим системам, у которой нет их главных общих недостатков - низкой точности и большого количества времени, которое нужно на анализ каждого образца выделений потенциальных больных.

Ученые выяснили, что следы вируса можно находить в мазках из носа пациента, опираясь на уникальный набор белков, которые образуются при разложении оболочки SARS-CoV-2. По словам физиков, с помощью масс-спектрометра следы этих молекул можно найти практически мгновенно.

Обычно с помощью этих приборов ученые определяют, какие компоненты входят в то или иное вещество. Для этого масс-спектрометр ионизирует пропускаемые через него молекулы. По тому, насколько сильно они отклоняются в магнитном поле, прибор точно вычисляет массу этих молекул.

Работу этого подхода для поиска следов коронавируса профессор Николаев и его коллеги проверили на пяти образцах мокроты, собранных у подтвержденных носителей коронавируса нового типа, а также трех здоровых добровольцев. Ученые проанализировали эти выделения с помощью двух разных методик и попытались найти в них следы вируса с помощью масс-спектрометра.

Эти опыты подтвердили, что подобный подход действительно работает, а также указали на то, что масс-спектрометры могут находить следы коронавируса еще тогда, когда он остается невидимым для ПЦР-тестов из-за слишком низкой концентрации. При этом всю процедуру анализа можно уложить примерно в час, что, как надеются российские и канадские специалисты, значительно ускорит процесс диагностики пациентов.