Раскрыта смертельная опасность коронавируса для детей

У детей, заразившихся коронавирусом, может развиваться смертельно опасный цитокиновый шторм - неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма. Об этом говорится в исследовании Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле американские врачи обнаружили тенденцию: у детей с положительным тестом на коронавирус все чаще начали выявлять симптомы, напоминающие синдром Кавасаки - редкое заболевание, сопровождающееся высокой температурой, сыпью, отеками и воспалениями, поражающими различные части тела.

Исследование показало, что у детей отсрочено начало цитокинового шторма, который может стать причиной смерти даже после излечения от коронавируса.

В отчете говорится о необходимости обращать внимание на диагностику подобных случаев, даже если у детей отрицательные результаты тестов. Уточняется, что по меньшей мере у 100 детей в США был диагностирован синдром Кавасаки. Явление все чаще фиксируется и в Европе. Сейчас врачи выясняют, вызывает ли непосредственно коронавирус воспалительный синдром и как его лечить.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появившимися в СМИ разных стран сообщениями о выявленном у детей загадочном синдроме, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.