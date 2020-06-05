Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.

Об этом предупредил хирург-онколог Иван Карасев в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания - кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию - 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром - 17 процентов и полиорганную недостаточность - 11 процентов", - назвал врач схожие симптомы рака и коронавируса.

Карасев также подчеркнул, что пациенты с онкологией, которым необходимо посетить больницу лично, обязательно должны пройти тест на COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения других пациентов и персонала. "В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах", - написал Карасев.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети "Доктор на работе" сообщила, что более половины российских медиков заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса, в особенности - онкологической помощи. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются, что, по их мнению, может привести к росту смертности от онкологических заболеваний в России. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.