Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма

У части переболевших коронавирусом COVID-19 пациентов симптомы болезни не проходят даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления, констатировал в интервью РБК профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт, передает Day.Az. По его словам, в числе пациентов с непроходящими последствиями болезни есть и молодые люди, ранее не испытывавшие проблем со здоровьем.

"Мы должны подробнее изучить этот вирус. Основываясь на имеющейся информации, некоторые пациенты могут демонстрировать симптомы на протяжении некоторого времени [после выздоровления]. Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими или они исчезнут со временем", - сказал специалист.

Как отметил эксперт, COVID-19 - это "непростой вирус" и сравнивать его с обычной простудой было бы неверно. "Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы - в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом [из-за слабости и нарушения дыхания] даже спустя несколько месяцев после болезни", - пояснил он.

Cпециалисты уже приступили к исследованиям пациентов с COVID-19, чтобы проверить состояние их легких и других органов, констатировал Курц.

"Нам нужно понять, каким образом COVID-19 влияет на организм - не только на легкие, но и на другие органы", - отметил он. Если коронавирус вызывает хронические последствия, такие исследования помогут разработать средства, снижающие опасность симптомов. "Я, безусловно, обеспокоен этим [непроходящими симптомами], и нам нужно подробнее изучить этот вопрос. Нам предстоит многое выяснить, и хочется надеяться, что вирус не вызывает серьезных хронических изменений в организме человека", - резюмировал эпидемиолог.