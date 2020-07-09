Названы опасные последствия недосыпа

Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) назвала опасные последствия недосыпа. Ее слова приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ареццоло, первые признаки недостатка сна - синяки и мешки под глазами. "Хотя в некоторой степени эти симптомы могут передаваться по наследству, сон меньше восьми часов способен усугубить проблему", - подчеркивает эксперт. Мешки под глазами возникают, когда пересушенная из-за недосыпа кожа задерживает воду, чтобы оставаться увлажненной.

Также из-за недостатка сна кожа не вырабатывает достаточное количество коллагена, который предотвращает появление морщинок. Так, неполноценный сон приводит к преждевременному старению и ухудшению состояния кожи. Согласно исследованиям, у людей, которые спят ночью менее пяти часов, регенерация кожного барьера снижается на 30 процентов.

"В результате кожа становится тусклой и безжизненной", - подчеркивает Ареццоло. Ученые также выяснили, что люди, страдающие недосыпом, менее довольны своим внешним видом. "Именно коллаген влияет на упругость или дряблость вашей кожи, - утверждает сомнолог. - Исследования доказывают, что 70 процентов коллагена синтезируется во время глубокого сна".

Из-за некачественного сна организм вырабатывает гормон стресса кортизол, который приводит к обезвоживанию. В результате кожа становится сухой. Кроме того, после такого сна у человека ослабевает иммунная система и появляются акне. Сомнолог советует спать ежедневно от семи до девяти часов и пить много воды, чтобы не обезвоживать организм.