Врач рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, медики могут назначать такие препараты для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в результате это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Комаровский пояснил, что антибиотик, избавив человека от определенной группы бактерий, может поспособствовать размножению других патогенных организмов.

"Врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил - теперь из-за тебя у нас воспаление легких"", - сказал специалист.

Ранее Комаровский заявил, что приникать витамины для профилактики инфекционных болезней бесполезно. По словам специалиста, витамины следует пить при доказанном авитаминозе. "Если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает", - написал Комаровский. Врач добавил, что комплексные витамины могут быть полезными, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.