Ученые доказали, что COVID-19 передается аэрозольным путем

Ученые из Университета американского штата Небраска в США с помощью образцов воздуха, который выдыхали носители коронавирусной инфекции, смогли заразить культуры клеток легких. Таким образом они доказали, что частицы аэрозолей из органов дыхания больных могут участвовать в передаче коронавируса нового типа. Предварительные результаты опытов ученые опубликовали в научной электронной библиотеке medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Медики определили размеры, количество и другие физические свойства капель аэрозолей, а также попытались найти в них следы вирусной РНК. Отсортировав их по размерам, исследователи попытались заразить культуры клеток легких с помощью частиц каждого типа.

Оказалось, что в аэрозолях действительно было большое количество вирусной РНК. Значительная ее часть была в жизнеспособных частицах SARS-CoV-2. Наиболее опасными оказались самые мелкие капли аэрозолей, которые вырабатывают бронхи пациентов. Они успешно заразили все культуры клеток, с которыми работали ученые.

Все это, как отмечают исследователи, подтверждает, что вирус может передаваться не только через микрокапли мокроты, но и через аэрозольные частицы, которые возникают как во время кашля, так и при нормальном дыхании или тогда, когда больной говорит.

"Наши опыты на практике показывают, что частицы коронавируса есть в мельчайших каплях аэрозолей, которые легкие человека производят во время нормального дыхания, речи или кашля. Это говорит о том, что меры по предотвращению распространения подобных частиц критически важны для того, чтобы сдерживать эпидемию COVID-19", - пишут ученые.

Подобная особенность SARS-CoV-2, по их мнению, может объяснять, как вирус так быстро распространяется по популяции, а также почему многие защитные системы, установленные в больницах и других крупных зданиях, не уберегли персонал от заражения.