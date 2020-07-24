Ученые выявили передачу COVID-19 в радиусе восьми метров

Ученые в Германии пришли к выводу, что передача коронавируса COVID-19 может происходить на расстоянии более восьми метров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центр по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) в пятницу, 24 июля.

Указано, что ученые изучили причины вспышки коронавируса в мае на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. На этом предприятии концерна Tönnies в округе Гютерсло заразились более 1,5 тысяч работников. Всего было выявлено более 2 тысяч случаев заражения COVID-19, связанных со вспышкой на мясокомбинате.

Ученые реконструировали произошедшие события, связанные с распространением коронавируса на предприятии, установив, что он передался от одного человека нескольким другим "в радиусе более восьми метров". Распространение COVID-19 происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

"Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу (коронавируса) на относительно большие расстояния. Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни", - отметила Мелани Бринкманн, профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI.

По словам профессора Адама Грундхоффа, соавтора исследования и руководителя исследовательской группы Института экспериментальной вирусологии имени Генриха Петте (HPI), результаты исследования показали, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

"Весьма вероятно, что эти факторы играют решающую роль в возникновении вспышек, которые происходят на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру. По всей видимости, в этих условиях для предотвращения передачи инфекции недостаточно соблюдения расстояния от 1,5 до 3 метров", - подчеркнул он.