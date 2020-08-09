Ученые поделились экстравагантным способом обработки масок

Обрабатывать медицинские защитные маски в электрических бытовых мультиварках в течение 50 минут в режиме сухой готовки советуют ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Прежде всего это касается защитных респираторов N95, однако таким способом можно обеззараживать и многоразовые маски других типов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Свой метод восемь ученых-авторов исследования изложили в журнале Environmental Science and Technology Letters, издаваемом Американским химическим обществом. По их словам, хотя респираторы N95 и являются одноразовыми, пандемии наподобие нынешней глобальной вспышки коронавируса COVID-19 могут стать причиной их внезапного дефицита, заставляя учреждения здравоохранения использовать эти средства индивидуальной защиты повторно.

Сухой жар является доступным вариантом для безопасного обеззараживания таких респираторов перед повторным использованием. В частности, после 50 минут "готовки" в электрической мультиварке при температуре 100 градусов Цельсия и относительной влажности 5 процентов эффективно инактивировались вирус Тулейн, ротавирус, аденовирус и вирус трансмиссивного гастроэнтерита.

При этом целостность респиратора, определяемая, в частности, по эффективности фильтрации частиц, не страдала после 20 таких 50-минутных циклов сухого прогрева. Рекомендуется, однако, во время обеззараживания респираторов измерять их температуру, обеспечив их 100-градусный прогрев в течение всего времени обработки.