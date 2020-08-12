https://news.day.az/medicine/1261752.html Препараты для лечения COVID-19 попадут в список жизненно необходимых
Препараты для лечения COVID-19 попадут в список жизненно необходимых
Препараты, которые используются против коронавирусной инфекции, планируется включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы сейчас вносим в законодательство изменения... те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП", - уточнил министр.
11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре