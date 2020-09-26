Раскрыта главная причина смертей от коронавируса

Ученые Университета Рокфеллера (США) раскрыли, что опасные для жизни и смертельные случаи заболевания COVID-19 связаны с нарушениями в работе иммунной системы. Об одной из главных причин тяжелых осложнений из-за коронавируса сообщается в статье, опубликованной в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно выводам исследователей, по крайней мере у 3,5 процента исследуемых пациентов с тяжелой формой COVID-19 есть мутации в генах, участвующих в противовирусной защите. В то же время 10 процентов пациентов (101 из 987 участников исследования) с тяжелыми симптомами вырабатывают "ауто-антитела", которые атакуют иммунную систему. При этом подавляющее большинство таких пациентов - мужчины (94 процента).

Специалисты выявили ошибки в генах, участвующих в синтезе противовирусных интерферонов. Без полного набора этих молекул организм не может справиться с вирусом. Однако во многих случаях интерфероны повреждаются антителами, что напоминает аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит или диабет первого типа. Эти "ауто-антитела" не присутствуют у пациентов с легкой формой COVID-19.