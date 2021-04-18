Стали известны способы лечения постковидного синдрома

После перенесенного коронавируса необходимо уделить внимание лечению постковидного синдрома хронической усталости (СХУ). Эффективные способы борьбы с таким состоянием назвал академик РАН Александр Чучалин, передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольская правда".

По словам ученого, важную роль в развитие данного синдрома играют нейровоспаление и дисбиоз. При этом вопросы возникновения СХУ еще не до конца изучены, добавил Чучалин.

Людям, перенесшим коронавирус, рекомендуют приходить в себя в санаториях с традиционными расслабляюще-поддерживающими процедурами: ваннами, массажем, лечебной физкультурой, заключил специалист.