Третья доза вакцины Moderna показала эффективность от новых штаммов

В компании Moderna рассказали об эффективности третьей дозы вакцины против бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом говорят предварительные данные испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Участники исследования получили дополнительный укол через шесть-восемь месяцев после второй дозы вакцины. Через 15 дней анализы показали усиленную реакцию антител против новых штаммов COVID-19. В компании также отметили хорошую переносимость дополнительного укола.

Результаты испытаний пока еще не были проверены экспертами, компания заявила, что продолжит исследование.