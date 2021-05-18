Мясников рассказал о смертельно опасном продукте для детей
Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о том, что косточки абрикоса и персика могут представлять серьезную угрозу для жизни детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист отметил, что в этих косточках содержится ядовитая жидкость - синильная кислота.
"Синильная кислота [может вызвать] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", - поделился Мясников.
Биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что дети часто страдают от аллергии на персики. В таком случае она порекомендовала варить фрукты или избавлять от шкурки и внутренней части, где много белков.
Ранее Мясников перечислил самые полезные пищевые привычки.
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