Мясников рассказал о смертельно опасном продукте для детей

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о том, что косточки абрикоса и персика могут представлять серьезную угрозу для жизни детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист отметил, что в этих косточках содержится ядовитая жидкость - синильная кислота.

"Синильная кислота [может вызвать] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", - поделился Мясников.

Биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что дети часто страдают от аллергии на персики. В таком случае она порекомендовала варить фрукты или избавлять от шкурки и внутренней части, где много белков.

Ранее Мясников перечислил самые полезные пищевые привычки.