Врачи из Индии выявили новые симптомы коронавируса

Врачи из Индии заявили об обнаружении новых симптомов коронавируса. Речь идет о таком признаке, как сильная сухость во рту. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как раздражение, зуд и боль в области языка. В редких случаях у заболевшего могут образоваться язвы.

Один из индийских врачей привел в пример 55-летнего пациента. У него не было температуры, при этом наблюдались конъюнктивит, усталость и сухость во рту. Вскоре у мужчины выявили COVID-19.

Врачи обратили внимание на то, что при появлении усталости, а также проблемах в ротовой полости стоит сдать тест на инфекцию. Не исключено, что на проявление определенных симптомов влияют подвиды коронавируса.