https://news.day.az/medicine/1354317.html Названы плюсы вакцинации беременных от COVID-19
Названы плюсы вакцинации беременных от COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация беременных от COVID-19 сможет защитить от инфекции и новорожденного. Такие плюсы он назвал в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Как мы с вами понимаем, [вакцинация] защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", - заключил Гинцбург.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре