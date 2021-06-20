Названы плюсы вакцинации беременных от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация беременных от COVID-19 сможет защитить от инфекции и новорожденного. Такие плюсы он назвал в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как мы с вами понимаем, [вакцинация] защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", - заключил Гинцбург.