Подростки стали чаще страдать анорексией во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 среди подростков в несколько раз возросло число расстройств пищевого поведения, сообщают специалисты Бостонской детской больницы. Исследование готовится к публикации в журнале Journal of Adolescent Health, пока же они рассказали о своих наблюдениях изданию WSJ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, до пандемии в стационаре Бостонской детской больницы обычно единовременно находились 3-4 подростка с расстройствами пищевого поведения. Но по мере развития пандемии число пациентов увеличилось сначала до 10, а потом до 16 единовременно. Также почти в четыре раза увеличилось число амбулаторных случаев - количество обращений выросло с шести за неделю до 23. Чаще всего у подростков наблюдались анорексия и булимия.

Закрытие школ сильно ограничило подростков в общении и социальной активности, поясняют исследователи. Изоляция послужила почвой для развития психических расстройств, в том числе и затрагивающих пищевое поведение, - когда все вокруг стремительно меняется, еда остается единственной областью, где подросток имеет хоть какой-то контроль.

Последствия закрытия школ для психического здоровья школьников еще не изучены до конца. Многие специалисты опасаются, что это может нанести серьезный ущерб подросткам, особенно тем, у кого проблемы с психикой есть уже сейчас. Изоляция, неопределенность и страх, связанные с пандемией, могут повлиять на неокрепшую психику далеко не лучшим образом, и важно найти способы сгладить вызванный ими стресс.