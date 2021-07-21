Эксперты разработали рекомендации по вакцинации онкопациентов от COVID-19

Московские врачи рекомендуют пациентам с онкологией делать прививку от COVID-19, специально для них эксперты разработали рекомендации по вакцинации. Об этом в среду сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Специалисты Московского онкологического общества разработали рекомендации по вакцинации от COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями. <...> Данная категория пациентов имеет повышенный риск тяжелого течения COVID-19 и должна быть вакцинирована независимо от нозологии и этапа противоопухолевого лечения. Кроме того, в рекомендациях подчеркивается, что в приоритетном порядке вакцинацию должны пройти не только пациенты, но и врачи, которые находятся с ними в непосредственном контакте", - говорится в сообщении.

Так, согласно рекомендациям, противоопухолевое лечение во время вакцинации не должно останавливаться. При этом специалисты отмечают, что для каждого онкопациента прививку необходимо делать с учетом индивидуальных факторов.

"Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1-2 недели, при планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за две недели либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства. Стоит отметить, что вакцинация не проводится в острых и терминальных стадиях заболевания, а в случаях трансплантации костного мозга специалисты рекомендуют провести вакцинацию через 2-6 месяцев", - уточняется в материале.

После прививки у пациентов с онкологией снижается риск развития и тяжелых осложнений COVID-19. Кроме этого, московский опыт вакцинации онкологических пациентов показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования иммунитета.

Рекомендации Московского онкологического общества были рассмотрены и одобрены клиническим комитетом департамента здравоохранения города Москвы. Они уже доведены до всех городских специалистов-онкологов амбулаторного и стационарного звена, а также врачей городских поликлиник.