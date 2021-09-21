Названы запрещенные при постковидном синдроме продукты

При постковидном синдроме запрещено употреблять продукты, провоцирующие воспаления. Об этом в беседе с URA.RU рассказали директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

Как пояснил Гинзбур, при постковидном синдроме наблюдается повышение воспалительной активности в организме. Такое же лежит в основе возрастных болезней - гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний и воспалительных заболеваний соединительных тканей.

При этом специалист перечислил продукты, которые рекомендуется исключить при синдроме: сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, среди которые изделия из просеянной муки, картофель, рис. "Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", - сказал Гинзбург.

В то же время необходимо употреблять продукты, богатые жирными кислотами. К ним относятся жирная морская рыба, льняное и оливковое масло. "Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы", - заключил он.