Российский иммунолог объяснил причину тяжелого течения CОVID-19 у детей

Дети стали чаще тяжело переносить коронавирус, так как их иммунитет отвык бороться с инфекциями в условиях карантина, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит URA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В этом году детишек, которые переносят коронавирусную инфекцию с какой-то симптоматикой, становится больше", - рассказал российский иммунолог. Специалист объяснил тяжелое течение болезни двумя причинами - первая кроется в "дельта"-штамме коронавируса, который распространен повсеместно и является более агрессивным.

Еще одна причина, по мнению Болибока, - это карантин, на котором некоторые дети сидят вместе со своими родителями, в таких условиях иммунная система разучивается противостоять вирусам.

"Дети, просидев полтора-два года на карантине со взрослыми, их иммунная система просто отвыкла от вирусных инфекций и она не готова с ними бороться", - считает специалист. Также он добавил, что два перечисленных фактора могут действовать комплексно на маленьких россиян.