https://news.day.az/medicine/1384051.html Наказаны ученые, исследовавшие происхождение COVID-19
Наказаны ученые, исследовавшие происхождение COVID-19
Комиссия журнала Lancet распустила группу ученых по исследованию происхождения COVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wall Street Journal.
Причиной стала связь членов группы с EcoHealth Alliance, которая находится под пристальным вниманием Конгресса США.
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, принявший решение о роспуске группы, счел, что ее выводы могут быть предвзятыми.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре