Наказаны ученые, исследовавшие происхождение COVID-19

Комиссия журнала Lancet распустила группу ученых по исследованию происхождения COVID-19. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wall Street Journal.

Причиной стала связь членов группы с EcoHealth Alliance, которая находится под пристальным вниманием Конгресса США.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, принявший решение о роспуске группы, счел, что ее выводы могут быть предвзятыми.