Вирусолог спрогнозировал доминирующий до конца пандемии штамм

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU спрогнозировал, какой штамм коронавируса будет доминировать до конца пандемии, передает Day.Az.

По его мнению, штамм COVID-19 "дельта" может остаться доминирующим в России до конца пандемии. "Особенности эпидемиологической ситуации в том, что будут болеть и переносить вирус подростки и дети, и вирус будет распространяться в школах и детских учреждениях", - подчеркнул вирусолог, отметив, что главной сферой распространения в мегаполисах остается транспорт.

При этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в беседе с изданием выразил мнение, что штамм "дельта" имеет шансы остаться доминирующим в России до конца пандемии. "Он является доминирующим и, скорее всего, им останется. Пока нет оснований, что будет какой-то новый доминирующий штамм", - заключил эксперт.