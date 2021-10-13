Как долго сохраняется естественный иммунитет у переболевших COVID-19?

Ученые из Швеции и Италии выяснили, что у большинства переболевших коронавирусной инфекцией первые полгода после болезни антитела медленно уменьшались, а после оставались стабильными до 15 месяцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующая научная статья опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org.

Отмечается, за основу исследования были взяты 188 анализов крови у 136 пациентов с COVID-19. В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2.

Ученые измеряли титры анти-S антител, нацеленные на спайковый белок, или S-белок вируса целиком, и анти-RBD антитела, атакующие рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка. В документе говорится, что со временем в структуре S-белка и RBD-домена появляются мутации, которые уменьшают нейтрализующую способность антител. Ученые должны были определить время, в течение которого антитела плазматических клеток продолжают быть активными.

Благодаря исследованию удалось выяснить, что на пике ответа антител у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA увеличились на 77 и 85 процентов соответственно, но затем в течение 6-15 месяцев упали до 4,5 и 11 процентов. Антитела IgM и IgA к S-белку повысились на 88 и 90 процентов в первые один-три месяца и уменьшились наполовину через 55-56 дней.