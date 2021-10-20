Хирурги из США успешно пересадили человеку почку свиньи

Хирурги в Нью-Йорке успешно пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из врачей, выполнивших операцию, был директор института трансплантологии Роберт Монтгомери. По его словам, почку получил человек, находящийся на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Хирург рассказала, что орган начал вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности "почти сразу" после операции.

Монтгомери считает, что генно-модифицированные свиньи "потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов". При этом он добавил, что еще предстоит узнать подробнее о продолжительности работы таких органов.

Как отмечает газета, если ученым удастся выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это помогло бы 100 тысячам американцев в очереди на трансплантацию, среди которых боле 90 тысячам требуется именно почка.

Издание подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.