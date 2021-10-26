Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков

Нежелательной реакцией после вакцинации подростков от COVID-19 стала температура. Такой побочный эффект назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса", - рассказал Гинцбург.

Он также добавил, что вакцина "Спутник V" для взрослых безопасна для репродуктивной функции, при этом коронавирус оказывает на нее негативное влияние. Гинцбург посоветовал россиянам, которые думают о рождении детей, обязательно вакцинироваться.

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 25 сентября. По словам помощника Михаила Мурашко Алексея Кузнецова, в течение двух недель ожидается заключение экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.

Как отметил Гинцбург, прививка против COVID-19 может получить название "Спутник М", в котором буква "М" будет означать "для маленьких".