Названо количество антител, которое защищает от мутирующих штаммов COVID-19

Если для старых вариантов коронавируса человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, то для мутирующих штаммов вируса должно быть в полтора раза больше. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным медика, самый агрессивный штамм - это "Дельта". Чтобы не заболеть им в серьезной форме - достаточно 300 единиц BAU, но чтобы не заболеть совсем, нужно 500 международных единиц антител. Тимаков добавил, что для уханьского и итальянского вариантов коронавируса было достаточно 150 BAU.

"Для штаммов уже мутирующих, штамма "Альфа" это количество должно быть в полтора раза больше", - резюмировал инфекционист.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител. Было установлено, что 300 антител (международных единиц banding antibody units - нейтрализующие единицы антител) защищают от "Дельты" полностью, указал Гинцбург. По его словам, если антител меньше, то нужно вакцинироваться "Спутником Лайт".