Выявлен второй случай естественного выздоровления от ВИЧ

Исследователи из Аргентины и США обнаружили пациентку, организму которой полностью удалось избавиться от вставок вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в свои клетки, не прибегая к медицинскому вмешательству. Случай аргентинки, обозначаемой специалистами как "пациентка Эсперанса", - это второе известное естественное выздоровление во всем мире. Посвященная случаю самостоятельного избавления от ВИЧ статья ученых опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ВИЧ вставляет копии своего генома в ДНК клеток организма, создавая так называемые вирусные резервуары, которые позволяют "скрываться" от иммунитета и лекарственных препаратов и производить все новые свои копии. Однако существуют люди - так называемые "элитные контролеры", - организму которых удается успешно подавлять распространение ВИЧ. Их среди ВИЧ-инфицированных немного - всего 0,1-2,5 процента, - и за ними пристально следят ученые в надежде выяснить механизм борьбы с вирусом.

В 2020 году группе исследователей из Института Рагонов удалось выявить пациентку, у которой по итогу секвенирования миллионов клеток не удалось найти ни одной последовательности ВИЧ, которую можно было бы использовать для производства нового вируса, - что говорит о том, что иммунитету сан-францисской пациентки удалось каким-то образом уничтожить вирусный резервуар. В настоящее время ученым совместно с коллегами из Университета Буэнос-Айреса удалось обнаружить вторую такую же пациентку - не принимавшую антиретровирусные препараты более восьми лет. Секвенирование 1,19 миллиарда клеток крови и 500 миллионов клеток тканей не обнаружило у нее нетронутых вставок ВИЧ. Медики выявили только семь дефектных провирусов, которые были неспособны реплицироваться.

По мнению исследователей, для обеих пациенток, вероятно, характерен специфичный Т-клеточный ответ, который и позволил им избавиться от ВИЧ. Если ученые смогут выявить и понять их иммунные механизмы, то, возможно, им удастся разработать способ его имитирования и для остальных ВИЧ-инфицированных. Ранее полностью вылечиться от ВИЧ удавалось только после медицинского вмешательства - пересадки костного мозга.