Доктор рассказал о связи употребления зелени и появления тромбов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что употребление зелени связано с появлением тромбов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в таких продуктах содержится витамин К, который выступает в качестве "антагониста" лекарств, предназначенных для лечения тромбоза. Он предупредил, что употребление зеленой фасоли, брокколи и шпината может нейтрализовать действие кроворазжижающих препаратов, таких как варфарин. При этом специалист отметил, что сам по себе витамин K не может привести к тромбозу.