Вирусолог назвал вероятность самоликвидации штамма «дельта»
Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации штамма "дельта" COVID-19. Об этом сообщает Expert.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Альтштейна, самоликвидация "дельты" маловероятна. При этом существует рациональное зерно в теории японских ученых Национального института генетики Итуро Инуэ, которые предположили, что штамм стал дефектным.
"Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности", - подчеркнул Альтштейн.
Он отметил, что в случае, если вирус мутирует слишком много раз, то его инфекционность может ослабеть.
По словам вирусолога, такое может произойти с любым штаммом коронавируса.
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