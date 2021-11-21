Вирусолог назвал вероятность самоликвидации штамма «дельта»

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации штамма "дельта" COVID-19. Об этом сообщает Expert.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Альтштейна, самоликвидация "дельты" маловероятна. При этом существует рациональное зерно в теории японских ученых Национального института генетики Итуро Инуэ, которые предположили, что штамм стал дефектным.

"Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности", - подчеркнул Альтштейн.

Он отметил, что в случае, если вирус мутирует слишком много раз, то его инфекционность может ослабеть.

По словам вирусолога, такое может произойти с любым штаммом коронавируса.