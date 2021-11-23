https://news.day.az/medicine/1407230.html «Спутник Лайт» одобрили как самостоятельный препарат в Сан-Марино
«Спутник Лайт» одобрили как самостоятельный препарат в Сан-Марино
Сан-Марино стал первой страной Европейского союза (ЕС), одобрившей российскую вакцину "Спутник Лайт" как самостоятельный препарат. Об этом говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Sputnik V, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кроме того, препарат одобрили в качестве бустера к другим вакцинам от коронавирусной инфекции. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Сан-Марино также стал первой страной Европы, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.
По словам Гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, все больше стран принимают "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре