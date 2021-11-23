«Спутник Лайт» одобрили как самостоятельный препарат в Сан-Марино

Сан-Марино стал первой страной Европейского союза (ЕС), одобрившей российскую вакцину "Спутник Лайт" как самостоятельный препарат. Об этом говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Sputnik V, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, препарат одобрили в качестве бустера к другим вакцинам от коронавирусной инфекции. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Сан-Марино также стал первой страной Европы, в которой не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.

По словам Гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, все больше стран принимают "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера.