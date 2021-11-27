Какие психические расстройства может вызвать ковид?

Коронавирус способен вызывать изменения психического состояния, в том числе тяжелые расстройства и галлюцинации. Выздоровление также сопровождается токсической нагрузкой на нервную систему и головной мозг, заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

"У пациентов, перенесших COVID-19, во время самого инфекционного заболевания, когда возникают токсическая нагрузка, гипоксия, ряд аутоиммунных процессов, - все это может вызвать изменения психического состояния. В этот момент возможны довольно тяжелые расстройства, с помрачением сознания. Могут быть и галлюцинации, может казаться, что кто-то хочет причинить вред", - сказал он в субботу в интервью RT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Костюк добавил, что выздоровление от COVID-19 всегда сопровождается астенией и слабостью, которая тоже связана с токсической нагрузкой на нервную систему и головной мозг. "Именно мозг тяжелее всего восстанавливается. Пациенты даже придумали для этого состояния термин "ковидный туман", - отметил психиатр.

Главный психиатр столицы указал, что большинство людей в период болезни сталкиваются с иллюзорными, а не галлюцинаторными явлениями. "Галлюцинации - это когда ты видишь то, чего нет. А иллюзии - когда звук или предмет есть, но воспринимается по-другому", - пояснил он.

"В целом последствия COVID-19 отличаются от последствий других инфекционных заболеваний. Даже если COVID-19 протекал в форме ОРВИ, без пневмонии - и в этих случаях выход из болезни более тяжелый", - заключил врач.